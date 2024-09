Der Weltenbrand aus Künstlersicht: Mittelrhein-Museum zeigt Flugblätter aus der Zeit des Ersten Weltkriegs

In seiner neuen Ausstellung widmet sich das Mittelrhein-Museum Künstlerflugblättern, die zwischen 1914 und 1916 in der Zeitschrift „Kriegszeit“ erschienen sind. Daneben sind in der Schau etwa auch Propagandaschriften und Postkarten wie diese von 1915 aus dem französischen Combres zu sehen. Foto: Sammlung Framheim