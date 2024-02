Plus Frankfurt „Der Traumgörge“: Die Visionen eines Außenseiters als Ausgrabung an der Oper Frankfurt Seit einigen Jahren erfahren die Opern des Komponisten Alexander Zemlinsky (1871-1942) neue Wertschätzung – die Oper Frankfurt schließt sich mit einer rundherum sehens- wie hörenswerten Neuproduktion an. Von Axel Zibulski

Er liest andauernd in Büchern, träumt sich in eine Märchenwelt hinein und sehnt sich nach der Geborgenheit seiner Mutter. Als Hauptfigur eines Bühnenwerks ist dieser Görge, der irgendwo in einem norddeutschen Dorf lebt, ein völliger Anti-Held. Das hat er mit so manchen Figuren in den acht Opern Alexander Zemlinskys gemeinsam, ...