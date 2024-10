Plus Neuwied-Engers Der Jazzpianist Ketil Bjørnstad im Interview: Schlaflos in Schloss Engers Von Christian Kunst i Seine Musik ist inspiriert von Träumen und Landschaften: der norwegische Pianist Ketil Bjørnstad. Foto: Jörg Niebergall Er kehrt zurück an einen für ihn sehr besonderen Ort: Am Freitag spielt der bekannte Jazzpianist und Schriftsteller Ketil Bjørnstad im Diana-Saal von Schloss Engers – im Interview mit unserer Zeitung spricht er über Träume von seinen Eltern, Keith-Jarrett-Momente, seine große Liebe für den Rhein und über seine norwegische Heimat. Lesezeit: 7 Minuten

Wenn der norwegische Pianist Ketil Bjørnstad an diesem Freitag im Schloss Engers an den Flügel tritt, könnte er ziemlich unausgeschlafen sein. „Eigentlich bin ich nicht in der Lage, in Engers zu schlafen. Ich muss am Fenster sitzen und den Schiffen zuschauen.“ Doch keine Sorge: Im Interview mit unserer Zeitung zeigt ...