Plus Sinzig

Der Auferstehung folgt ein Abschied mit Stil: Druck-Kunst-Festival steigt letztmals in Alter Druckerei Sinzig

i Das dritte Druck-Kunst-Festival in Sinzig zeigt die volle Bandbreite der Gattung zwischen Radierung, Lithografie, Sieb- und Digitaldruck. zu sehen ist auch eine Sammlung von Plakaten, die die Schüler eines Gymnasiums in Niederkassel für ein Projekt gegen Rechtsextremismus gestaltet haben. Foto: Stefan Schalles

Als „vierte Wiederauferstehung“ bezeichnet Almuth Leib die Ausstellung in der Alten Druckerei in Sinzig – doch es dürfte die letzte sein. Die stillgelegten Industriehallen, von Freitag an erneut große Bühne für das Druck-Kunst-Festival, sollen nun endgültig geschlossen, wahrscheinlich sogar abgerissen werden. Womit die Schau nicht nur die pralle Vielfalt einer oft unterschätzen Fertigungstechnik zeigt, sondern auch einen schmerzlichen Verlust vor Augen führt.