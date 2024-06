Plus Koblenz

Delikat umbauen in Koblenz: „Tag der Architektur“ erzählt am Wochenende 69 Mal Baugeschichte(n)

Von Claus Ambrosius

i 69 Architektur-Projekte in Rheinland-Pfalz gewähren am Wochenende anlässlich zum Tag der Architektur den Blick hinter die Türen. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

30 Jahre Tag der Architektur in Rheinland-Pfalz heißt: Am Wochenende gibt es unter dem Motto „Einfach (um)bauen“ wieder Gelegenheit, hinter sonst oft verschlossene Türen zu blicken – auch im „Schlicht. Esslokal“ in Koblenz.