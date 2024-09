Plus Koblenz „Das Weiß der Eisblumen“: Susanne Arnold schickt Miss Marples Erbinnen erneut auf Mördersuche Von Stefan Schalles i Legt mit „Das Weiß der Eisblumen“ Teil drei ihrer Cozy-Krimi-Reihe vor: Susanne Arnold. Foto: Melanie Michels So viele Fälle wie Miss Marple haben Elisabeth und Margret zwar noch nicht gelöst, doch in ihrem Auftreten und der Freizeitgestaltung ähneln die beiden Freundinnen durchaus der berühmten Romanfigur Agatha Christies. Im neuen Buch von Susanne Arnold bekommen es die betagten Damen nun mit einer verzwickten Morddrohung im Umfeld eines Weihnachtsdinners zu tun. Dem britisch-beschaulichen Landleben droht mal wieder Ungemach. Lesezeit: 3 Minuten

Wenn man so will, ist der dritte Teil der Krimireihe ein weiterer erfüllter Traum für Susanne Arnold. Vor zwei Jahren hatte die Koblenzerin ihren Job gekündigt, um der angestrebten Karriere als Schriftstellerin den notwendigen Nachdruck zu verleihen. Ihr Erstling „Das Blau der Veilchen“, in dem die beiden rüstigen Rentnerinnen Margret ...