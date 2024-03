Das Warten: Unser Gastautor Michael Jäckel nimmt das allseits bekannte Phänomen unter die Lupe

An wenigen Orten ist das Warten so ritualisiert wie am Flughafen: Vor dem Check-in, bei der Sicherheitskontrolle, am Gate – überall reihen wir uns in Schlangen ein. Findige wählen die Option der Fast Lane oder des Priority-Schalters gegen Aufpreis – und fliegen doch nicht früher. Foto: Bodo Marks/dpa