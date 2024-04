Plus Winningen

Countdown für die Kunsttage Winningen läuft: Zehn Künstler bespielen den Moselort im Mai mit ihren Werken

Von Stefan Schalles

i Teresa Diehl thematisiert in ihrer Video-Sound-Installation „Sanctuary“ (hier ein Ausschnitt) die Situation von Kindern und Jugendlichen, die auf der Flucht nach Europa von ihren Familien getrennt wurden. Foto: Teresa Diehl

Einen guten Monat ist es noch hin, bis die Kunsttage Winningen den idyllisch gelegenen Weinbauort in eine große Galerie verwandeln. Wo sonst edler Rebensaft produziert und/oder verkostet wird, sind vom 10. bis zum 12. Mai wieder Werke zwischen Malerei, Fotografie und Plastik zu sehen. Das Programm ist inzwischen festgezurrt, die Künstler stehen in den Startlöchern – darunter auch ein Gast aus den USA, der seine Visitenkarte nach zwei gescheiterten Anläufen endlich in Winningen abgeben wird.