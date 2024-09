Anne Weber, geboren 1964 in Offenbach, lebt seit 1983 in Paris. Sie wirkt als literarische Übersetzerin und Schriftstellerin, seit 1998 hat sie zahlreiche Bücher in deutscher und in französischer Sprache veröffentlicht, „Annette – Ein Heldinnenepos“ erhielt den Deutschen Buchpreis 2020. Foto: Michael Jordan