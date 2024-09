Plus Mainz Ausstellung zum jüdischem Leben: Bald schon Eröffnung in Steinhalle des Mainzer Landesmuseums geplant Von Claus Ambrosius i Wie man sieht, sieht man noch nichts: In dieser Hälfte der Steinhalle des Landesmuseums soll für längere Zeit die neue Austellung zum jüdischen Leben in Rheinland-Pfalz zu sehen sein – und das schon ab Anfang 2025. Foto: cla Ganz schön sportlich: Wo im Moment noch gähnende Leere herrscht, soll schon Anfang 2025 eine neue Ausstellung zum jüdischen Leben in Rheinland-Pfalz eröffnet werden – und endlich eine Anlaufstelle für Interessierte am Unesco-Welterbe „Schum-Stätten“ der mittelalterlichen jüdischen Städte Speyer, Worms und Mainz in der Landeshauptstadt bieten. Lesezeit: 4 Minuten

Es war im Juli 2021, das Unesco-Welterbekomitee war im chinesischen Fuzhou zusammengekommen – und in der Steinhalle des Mainzer Landesmuseums wurden eifrig die Daumen für die Bewerbung aus Rheinland-Pfalz gedrückt. Genau an dem Ort also, an dem Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag die Pläne für eine Ausstellung zum jüdischen ...