Plus Koblenz

Arne Quinze im Ludwig Museum: Ein Plädoyer für die (verborgene) Schönheit der Natur

i Von Flora und Fauna inspiriert sind die Arbeiten Arne Quinzes. Die Botschaft dahinter: mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Natur Foto: Dave Bruel/Arne Quinze

Inspiriert sind Arne Quinzes Werke von den Pflanzen in seinem Garten, im Blick allerdings haben sie das große Ganze: Wie lassen sich unsere Städte in grüne und dadurch auch lebenswerte Orte verwandeln? Was braucht es, um die Wunder der Natur wieder schätzen zu lernen? Diesen Fragen geht der belgische Künstler nun auch in einer neuen Ausstellung im Koblenzer Ludwig Museum nach. „Hidden Beauty“, so der Titel, versteckte Schönheit also, lässt sich dabei an so ziemlich jeder Ecke finden.