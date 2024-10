Plus Frankfurt

„Apropos Sex“: Museum für Kommunikation beleuchtet das Thema locker, unverblümt – und teils sehr humorvoll

Von Christian Huther

i Von der schulischen Aufklärung über das entsprechende (umgangssprachliche) Vokabular bis hin zur zunehmenden Präsenz in den Medien: Eine neue Ausstellung im Frankfurter Kommunikationsmuseum widmet sich dem Thema Sex aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Fotos: Museumsstiftung Post und Telekommunikation/Stefanie Koesling Foto: Stefanie Koesling/© Museumsstiftung Post und Telek

„Lasst uns reden“, heißt es gleich zu Beginn der Schau. Das ist gut so, denn was es mit der „schönsten Nebensache der Welt“ auf sich hat, wissen wir alle, je nach Alter und Aufklärung. Sex ist heute allgegenwärtig, in der Öffentlichkeit und in Medien. „Aber warum sagen wir nicht, was wir wollen?“, fragt Helmut Gold, der Chef des Frankfurter Museums für Kommunikation. Über das eigene Intimleben mit allen Sehnsüchten mögen nur die wenigsten offen reden. Eine neue Ausstellung tut es dennoch.