Plus Koblenz Anrechtskonzert mit dem Beethoven Orchester: Ein Abend voller opulenter Klangpracht Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause ist das Bonner Beethoven Orchester wieder in der Reihe der Anrechtskonzerte des Koblenzer Musik-Instituts aufgetreten. Es war ein klangvolles Comeback. Von Andreas Pecht

„Wir freuen uns, nach vier Jahren erstmals wieder bei unseren Lieblingsnachbarn spielen zu können.“ Mit diesen Worten eröffnete Dirk Kaftan am Wochenende das sechste Anrechtskonzert des Musik-Instituts Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle. Der Generalmusikdirektor des Bonner Beethoven Orchesters schließt so jene schmerzhafte Lücke, die von der Corona-Pandemie in eine Generationen währende ...