1981 sorgte Hans Neuenfels‘ Inszenierung von Verdis „Aida“ für einen handfesten Skandal an der Oper Frankfurt – und verschwand anschließend für lange Zeit aus dem Spielplan. 42 Jahre später hat die US-amerikanische Regisseurin Lydia Steier das Stück in der Main-Metropole nun erstmals wieder auf die Bühne gebracht. In einer Inszenierung auf vokal hohem Niveau, die allerdings auch einige Schwächen aufweist.