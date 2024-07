Plus La Cambe/Koblenz

80 Jahre D-Day: Ein besonderer Musikeinsatz des Koblenzer Heeresmusikkorps

Von Claus Ambrosius

i Unweit vom Strandabschnitt Omaha Beach in der Normandie, im Friedenspark La Cambe haben bis heute 21.245 deutsche Gefallene des Sommers 1944 ihre letzte Ruhestätte gefunden – hier spielte das Heeresmusikkorps beim diesjährigen Gedenken des D-Day vor 80 Jahren. Foto: Bundeswehr Markus Römer

Ein Anlass, der niemanden unbewegt lässt: Zum Gedenken an die Landung der Alliierten an der Normandieküste vor 80 Jahren reisten in diesem Jahr auch die Musikerinnen und Musiker aus Koblenz nach Frankreich – und erlebten ein Wechselbad der Gefühle.