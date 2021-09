Einen Tag nach der überraschenden Rückzugsankündigung von CDU-Landeschefin Julia Klöckner hat das Pokerspiel um ihre Nachfolge begonnen. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf warf umgehend seinen Hut in den Ring: „Unsere Partei will aufbrechen, und das ist gut so. Ich bin bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam in einem Team.“