Lange lag die SPD in den Umfragen zurück, nun holt sie auf. Die persönlichen Werte ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sind schon länger gut, nun will er verstärkt um Zustimmung kämpfen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Vizekanzler über die Lage in Afghanistan, die Folgen der Flutkatastrophe, Corona – und ob er am Ende ein Gewinner ohne Regierungsamt ist.