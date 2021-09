Es ist ein rabenschwarzer Tag für die CDU in Rheinland-Pfalz: Der historische Absturz bei der Bundestagswahl wird von einem ebenso historischen Absturz im Land flankiert. Fast 12 Prozentpunkte Minus, deutlich hinter der SPD – noch nie hat die CDU bei einer Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz so schlecht abgeschnitten, entsprechend versteinert sind die Gesichter der Führungsspitze.