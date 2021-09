Geboren am 13. März 1996 in Koblenz

Aufgewachsen in Lehmen, im Ortsteil Moselsürsch

Lebt: in Koblenz.



Familienstand: hat einen Partner.

Kinder: keine.

Hobbys: Segelfliegen und „Grünzeugs“, Etzkorn meint damit sowohl den gleichnamigen Podcast als auch ihr Engagement für die Grünen.



Beruf: VWL-Studentin und Analystin.



In Partei seit: 2018, davor seit ihrem 16. Lebensjahr bei der Grünen Jugend aktiv.



So erreichen Sie mich: E-Mail an l.etzkorn@gruene-koblenz.de, Instagram: Lena_Etzkorn