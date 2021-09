Liberale feiern am Wahlabend ganz entspannt in Mainz: „Wir werfen uns niemandem an den Hals“

Die Stimmung bei den rheinland-pfälzischen Liberalen ist äußerst gut, wie Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Justizminister Herbert Mertin am frühen Abend sagen. Dass es zu dieser Zeit nicht für Rot-Grün-Rot reicht, ist für Schmitt „ein wichtiges Signal“. Denn damit sei der SPD eine Option genommen, die FDP unter Druck zu setzen, ergänzt Mertin. „Aber wir werden uns auch niemandem an den Hals werfen“, sagt der selbstbewusste Jurist, der nur modisch ein rotes Einstecktuch an diesem Abend trägt.