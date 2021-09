Kommentar von Manfred Ruch: Diese Niederlage ließ sich mit einem Lächeln nicht mehr erledigen

Plus

Charmantes Lächeln, ein jovialer Klaps auf die Schulter, ein kerniger Satz, der dokumentiert: Sie ist „nah bei de Leut“. So hat die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner zunächst die Herzen vieler Wählerinnen und Wähler in ihrer Heimat, dann das Wohlwollen der Partei, 2010 das Amt der Landesvorsitzenden und schließlich die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2011 erobert. Sie verpasste nur knapp den Sieg gegen den damals amtierenden Kurt Beck, aber es war klar: Julia Klöckner gehört mit ihrer mitreißenden Art die Zukunft in der nach Erfolg dürstenden CDU Rheinland-Pfalz.