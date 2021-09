Plus

Am späten Sonntagabend stellte sich vor allem eine Frage: Wer bitteschön sagt Armin Laschet, dass er die Bundestagswahl verloren hat? Sein Verhalten am Wahltag zeigte zuweilen Züge eines absurden Theaters. Im Wahllokal in Aachen faltete er seinen Wahlzettel so, dass für Fotografen und Umstehende deutlich zu sehen war, dass er seine Kreuze bei der CDU gemacht hat.