Die AfD – zu weit rechts? Kurz vor Bundestagswahl treten zwei prominente Politiker aus der Partei aus

In der rheinland-pfälzischen AfD gärt es gewaltig. Wenige Tage nach dem Parteiaustritt des langjährigen Vorsitzenden Uwe Junge hat nun auch der Landtagsabgeordnete Matthias Joa Partei und Fraktion verlassen. Sein Mandat will er behalten. Das bringt für die AfD nicht nur das Problem mit sich, dass sich damit die Zahl ihrer Fraktionsmitglieder von neun auf acht verringert. Der Austritt und der abermalige Vorwurf, dass der rechte Rand in der Partei immer mehr an Einfluss gewinne, ist der AfD mitten in den Bundestagswahlkampf geplatzt.