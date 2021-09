Die Linke „darf keine Macht in, darf keine Macht über diesen Staat haben“, erklärte Christian Lindner vor einigen Tagen. Im Interview mit unserer Zeitung verriet der FDP-Chef, was er als Bundesfinanzminister als Erstes anpacken will, worin das grundsätzlich Neue an der nächsten Kanzlerschaft bestehen wird und warum er aber CDU und CSU trotz des Vorsprungs der SPD die solideren Koalitionsoptionen einräumt.