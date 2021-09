Robert Habeck versucht, Personalspekulationen zu dämpfen, die sich um seine mögliche Rolle in einer Regierungskoalition drehen. Es gebe noch keinen Kanzler, deshalb sei die Frage nach einem Vizekanzler völlig irrelevant, erklärte er. Hintergrund sind Berichte von „FAZ“ und „Welt“, wonach Annalena Baerbock nach ihrem Scheitern als Kanzlerkandidatin ihrem Co-Parteichef die führende Rolle in einer neuen Regierung überlassen will.