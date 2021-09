Wie schnell sich ein weltpolitisches Thema auch in der Region niederschlagen kann, wurde schon vor der vergangenen Bundestagswahl mit den Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen am Stegskopf, in Diez und weiteren Orten der Umgebung deutlich. Und auch zurzeit schlagen die Krisen der Welt, insbesondere mit dem Fall Afghanistan bis zu uns durch. Was lag da näher, als den Direktkandidaten im Wahlkreis Montabaur zu den friedenspolitischen Fragen unserer Zeit direkt auf den Zahn zu fühlen.