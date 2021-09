Noch ist es ruhig in den Fluren und Büros des Statistischen Landsamtes (StaLa) in Bad Ems. Mitarbeiterin Lisa Monreal trabt das Treppenhaus hinauf. „Sonntags war ich noch nie hier“, erzählt sie. Dabei ist es auch noch ein ganz besonderer Sonntag: der Bundestagswahlsonntag. Die Behörde wird am Abend alle abgegebenen Wählerstimmen aus dem ganzen Land gesammelt und ausgewertet haben. Wir haben den Mitarbeitern über die Schulter geschaut.