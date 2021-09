Malu Dreyer und Tanja Machalet warben in Hahnstätten für die Ziele und Ideen der Sozialdemokraten. Beide sind voller Zuversicht für die Wahl am 26. September. „Unser Wahlprogramm ist das beste, was wir jemals hatten!“, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Sonntagabend zu Beginn der Wahlkampfveranstaltung auf dem Hahnstätter Dorfplatz.