Die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen – der neue Bundestag ist gewählt. Nun geht es darum, zu verstehen, was sie gesagt haben. In Berlin müssen die Parteien herausfinden, welche Koalitionsmöglichkeiten zu einer neuen Regierung führen könnten. Derweil wollen wir einen Blick auf den Landkreis Limburg-Weilburg werfen: Wie haben die Bürgerinnen und Bürger an der Lahn entschieden, wer sind Gewinner, Verlierer – und was bedeutet das Ergebnis? Ein Überblick.