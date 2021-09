47-jährige tritt bei der Bundestagswahl an: Tanja Machalet (SPD) will die Stimme des Landes sein

Konzentriert sitzt Dr. Tanja Machalet am großen Tisch in ihrem modernen Wohnhaus, große Fenster weiten den Blick in die Landschaft. „Bei gutem Wetter können wir bis in den Taunus blicken“, sagt die 47-Jährige. Unterm Tisch hat es sich Elliot, ihr vierjähriger Appenzeller-Rüde, bequem gemacht. Mit ihm unternimmt die Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis Montabaur gerne Spaziergänge. Das entspannt, macht den Kopf frei zwischen all den Aufgaben, die sie zu bewältigen hat. Gerade während des Wahlkampfs ist viel zu tun.