In keiner anderen Verbandsgemeinde des Kreises Cochem-Zell hat der CDU-Direktkandidat für den Deutschen Bundestag, Marlon Bröhr, einen so hohen Erststimmenanteil für sich verbuchen können wie in der VG Cochem: 40,8 Prozent. Bröhrs Gesamtergebnis im Wahlkreis 200 (Mosel/Rhein-Hunsrück) fiel deutlich überschaubarer aus: 34,3 Prozent der Erststimmen entfielen auf den 47-jährigen Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises.