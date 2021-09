Wolfgang Link aus Schauren ist Schatzmeister für die junge Partei „Die Basis“ in Rheinland-Pfalz, die am 28. November 2020 in Ludwigshafen gegründet wurde. Die Partei will sich für Basisdemokratie einsetzen und baut laut eigenen Angaben auf die vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz.