Fast gleichauf liegen die beiden Volksparteien CDU und SPD am Wahlabend in der Verbandsgemeinde Kaisersesch. Nur noch einen kleinen Vorsprung von 1,1 Prozentpunkten können die Christdemokraten für sich verbuchen. Die Verluste sind allerdings auch in Kaisersesch enorm. Gegenüber dem Jahr 2017 verliert die CDU 15,1 Prozentpunkte, die SPD legt deutlich zu und holt 29,3 Prozent der Stimmen (+6,6 Prozentpunkte).