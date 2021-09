Bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, tritt Kathrin Laymann als Direktkandidatin für die Freien Wähler im Wahlkreis 199 (Koblenz/Lahnstein) an. Auf der Landesliste ihrer Partei ist sie auf Platz 2 vertreten. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt von der Kandidatin.