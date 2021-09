Am 26. September wird der neue Bundestag gewählt, und auch in Koblenz wird das bereits vorbereitet. Rund 82.400 Menschen in der Stadt sind wahlberechtigt, am 21. August sollen sie die Wahlbenachrichtigungen in ihren Briefkästen vorfinden. Dann beginnt die Wahl gewissermaßen – denn ab dann kann man Unterlagen für die Briefwahl beantragen. Und diese wird wohl auch bei der anstehenden Wahl eine deutlich größere Rolle spielen als früher.