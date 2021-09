Normalerweise wäre Kathrin Laymann mit dem Fahrrad zum Gespräch mit der Rhein-Zeitung in die Landesgeschäftsstelle der Freien Wähler in der Friedrich-Mohr-Straße gekommen, so wie sie auch normalerweise mit dem Rad vom Haus auf der Karthause zur Arbeit an den Moselbogen fährt. Doch im Moment ist ihr alter VW-Bus mehr als ein Transportmittel.