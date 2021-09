Seit 1949, also immer nach dem Zweiten Weltkrieg, hat ein CDU-Politiker das Direktmandat im Koblenzer Bundestagswahlkreis gewonnen. Meist waren es Seriensiege: Karl Weber, Egon Klepsch, Roswitha Verhülsdonk und Michael Fuchs gewannen das Direktticket in den Berliner Bundestag viermal in Folge.