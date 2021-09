Mit seinen 30 Jahren ist Jannick Simon der jüngste Direktkandidat im Wahlkreis 198. Dass es dem Liberalen trotz seiner jungen Jahre ernst ist mit seiner Kandidatur, merkt man beim persönlichen Gespräch am Küchentisch. Der gelernte Sommelier, der nach einem Quereinstieg inzwischen als Schichtleiter in einem Verpackungsbetrieb in Mendig arbeitet, gibt sich angriffslustig.