Wenn Christoph Schmitt auf drei wichtige politische Themen zu sprechen kommt, dann schwingt persönliche Erfahrung mit, in Beruf wie Ehrenamt. „Ich bin der klassische Vereinsmeier“, sagt einer, der nicht so aussieht: der 35-Jährige ist ein smarter Typ Marke „Schwiegermutters Liebling“. Am Sonntag will er Liebling des Wahlvolks werden: Der Sozialdemokrat tritt gegen sechs Konkurrenten an.