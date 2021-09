So schnell kann für einen Verwaltungsbeamten, der in Düsseldorf unterkam, die Eifel mit einem Federstrich zum Skigebiet werden: Weil er nach der Flucht aus der DDR in einer Notunterkunft in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nach der Weiterverlegung in einen Landstrich gebeten hatte, in dem man auch gut Skilaufen kann, landete Rüdiger Nothnick 1990 in Mechernich bei Euskirchen.