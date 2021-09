Rekordwerte: So viele Briefwähler wie nie im Kreis Neuwied

f Anfrage mit. Ausgehend von allen Wahlberechtigten entspricht dies einem Anteil von 49,51 Prozent, bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 lag dieser Anteil insgesamt bei 28,04 Prozent. Dies bedeutet im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl auch, dass es unter Berücksichtigung der endgültigen Wahlbeteiligung wohl deutlich mehr Brief- als Urnenwähler geben wird. Bei den Briefwahlanträgen liegt die Verbandsgemeinde Asbach mit einem Anteil von 57,29 Prozent vorn, in der Stadt Neuwied ist der Anteil mit 42,92 Prozent am geringsten. ten

