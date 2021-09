10 Stimmen oder 0,7 Prozentpunkte: So wenig fehlt der AfD, um unter denjenigen Altenkirchener Wählern, die am Sonntag bei der Bundestagswahl ihre Stimme im Wahllokal abgegeben haben, zur stärksten politischen Kraft zu werden. Zustimmungswerte, die nicht spurlos an Matthias Gibhardt vorbeigehen.