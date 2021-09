Beim Blick in die Gesichter von Erwin Rüddel und seiner Familie sowie Freunden, die am Wahlabend im Hotel „Vier Winden“ in Windhagen gemeinsam die Wahlergebnisse verfolgen, sieht man (Wiedersehens-)Freude, Gelassenheit und Zuversicht: Die Stimmung ist gut. Je näher aber der Uhrzeiger in Richtung 18 Uhr wandert, desto mehr Anspannung macht sich im „Vier Winden“ breit, und alles wartet gespannt auf die Auszählungen – sowohl die des Wahlkreises als auch die der Zweitstimmen.