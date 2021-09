Mohrenstraße versus Seidenstraße: Rüddel diskutiert mit früherer Ministerin über globale Herausforderungen

Unterstützung von einer prominenten Ex-Fraktionskollegin erhält der Bundestagsabgeordnete und CDU-Direktkandidat Erwin Rüddel im Wahlkampf. In einem von ihm initiierten Onlineformat begrüßt er am Mittwoch, 25. August, 18 Uhr, die ehemalige Bundesfamilienministerin und heute „Welt“-Kolumnistin Kristina Schröder.

Moderiert von dem aus Neuwied stammenden PR-Profi und früheren Hauptstadtkorrespondenten Stefan Reker, lautet das Thema des Abends „Sind wir auf die wichtigsten Herausforderungen eingestellt – Mohrenstraße vs. Seidenstraße“.

Hintergrund des Online-Gesprächs, so heißt es in einer Pressemitteilung, ist die Frage, ob wir uns in Politik und Gesellschaft mit den wichtigen Zukunftsfragen und Herausforderungen beschäftigen. Gerade nach der Pandemie müssten Haushalte saniert und Wirtschaft gestärkt werden, um den Wohlstand der Gesellschaft vor allen Herausforderungen zu sichern.

Die „Mohrenstraße“ sieht Rüddel hier als Synonym für eine aus einer Berliner „Blase“ geführte Diskussion, in der es für wichtiger gehalten werde, die deutsche Sprache zu reformieren. „Mit ‚Gendern‘ und Pseudodiskussionen werden wir die mächtigen Herausforderungen, die nicht nur durch den demografischen Wandel auf uns zukommen, nicht meistern können“, so, Rüddel, der sich auf einen lebhaften Austausch freut.

Parallel dazu baut China nicht nur über die „Seidenstraße“ – sein geopolitisch wichtiges Megaprojekt – den weltweiten Einfluss stärker aus. Skepsis seitens der EU und Deutschlands gegenüber diesem Projekt hält Rüddel für angebracht. „Wir müssen mehr tun, um in Deutschland und Europa wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen“, erklärt er.

Zugangsdaten erhält man nach Anmeldung per E-Mail an cdu.kvneuwied@t-online.de. Außerdem gibt es einen Livestream der Diskussion über Facebook.