CDU-Mann Erwin Rüddel hat den Wahlkreis gewonnen, die SPD fährt immerhin bei den Zweitstimmen im Wahlkreis wie im Landkreis Neuwied den Sieg ein. So weit, so eindeutig – auch wenn es gerade bei den Erststimmen knapp war und Rüddel erst relativ spät mit Gewissheit jubeln durfte. Ganz so eindeutig ist die Frage nach Gewinnern und Verlierern an Rhein und Wied aber nicht zu beantworten. Denn auch die vermeintlichen Sieger tragen Schrammen davon.