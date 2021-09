Ihr Ziel ist wieder der Bundestag: Sandra Weeser (FDP), die seit 2017 als Abgeordnete Berlin ihr zweites Zuhause nennt, will den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen auch weiter in der Hauptstadt vertreten. Gemeinsam mit ihr greifen zehn weitere Kandidaten bei der Bundestagswahl am 26. September nach dem Direktmandat im Wahlkreis 197.