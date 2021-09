Keine Frage, die Pandemie ist eine Herausforderung für die Bildungspolitik. An diesem Montag starten nach den Sommerferien die Schulen in Rheinland-Pfalz – und Sorgen sind wieder da, angesichts steigender Corona-Zahlen. Die FDP-Bundestagskandidatin Sandra Weeser hatte am Freitagabend im Wahlkampf zu einer Diskussionsrunde unter dem Titel „Schul-Lust statt Schul-Frust: Lehren aus dem Lern-Lockdown“ in den Breidenbacher Hof nach Betzdorf eingeladen. Die Veranstaltung wurde auch digital übertragen.