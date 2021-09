Ähnlich wie vor vier Jahren, schnitt die AfD im Wahlkreis Neuwied ab. Und so sichert sich Andreas Bleck über seinen Listenplatz seinen Sitz im Bundestag. An Zweitstimmen holte sich seine Partei in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied 9,7 Prozent. Im Interview mit der Rhein-Zeitung blickt Bleck auf die Ergebnisse der Wahl, die Themen, die ihn bewegen und seine Ziele für die nächsten vier Jahre.