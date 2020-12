Höchstenbach

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Im Zeitraum vom 27.12.2020, 07.30 Uhr bis zum 28.12.2020, 04.30 Uhr wurde ein Auslieferfahrzeug einer Bäckerei in der Koblenzer Straße (B 413) in Höchstenbach an der Schiebetür vermutlich durch einen Pkw beim Rangieren beschädigt.