Verkehrsunfallflucht nach Reitunfall in Astert

Am 11.12.2020 gegen 15:50 Uhr kam es außerhalb der Ortslage Astert auf einem Waldweg zu einem Reitunfall.

An diesem war auch ein Elektromobil beteiligt, durch welches das Pferd offenbar aufgeschreckt wurde. Die 38jährige Reiterin aus der VG Hachenburg stürzte eine Böschung hinunter und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Elektromobils entfernte sich von der Unfallstelle.



Bei dem Gefährt soll es sich um ein dreirädriges, rotes Elektrofahrzeug mit Pritsche gehandelt haben. Der etwa 60jährige Fahrer soll stämmig mit grauen Haaren und Brille gewesen sein.



Hinweise auf den Unfallbeteiligten oder das Fahrzeug bitte an die PI Hachenburg unter der 02662-9558-0



